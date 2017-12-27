ВСП утвердил положение о Службе судебной охраны

"На официальном сайте Высшего совета правосудия обнародовано решение Высшего совета правосудия "Об утверждении Положения о Службе судебной охраны", принятого 21 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, что Служба судебной охраны образуется и действует в соответствии с Положением, утвержденным Высшим советом правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины после консультаций с Министерством внутренних дел Украины.

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Высший совет правосудия во время заседания 21 декабря 2017 года рассмотрела данный вопрос и решила утвердить Положение о Службе судебной охраны.