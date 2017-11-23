ВРП закликала поліцію знайти та покарати винних у побитті полтавської судді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вища рада правосуддя України закликає поліцію вжити заходів для виявлення та покарання винних у побитті судді Октябрського районного суду Полтави Лариси Гольник. Як повідомляє прес-служба ВРП на своїй сторінці у Facebook, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Ради, передає УНН.
"Вища рада правосуддя 23 листопада 2017 року розглянула питання про звернення до Національної поліції України стосовно вжиття заходів з виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, причетних до нападу на суддю Октябрського районного суду міста Полтави Гольник Ларису Владленівну та заподіяння їй тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, напад на суддю Гольник та заподіяння їй тілесних ушкоджень сталося ввечері 22 листопада 2017 року поблизу Меморіального комплексу Солдатської Слави в місті Полтаві.