ВРП закликала поліцію знайти та покарати винних у побитті полтавської судді

"Вища рада правосуддя 23 листопада 2017 року розглянула питання про звернення до Національної поліції України стосовно вжиття заходів з виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, причетних до нападу на суддю Октябрського районного суду міста Полтави Гольник Ларису Владленівну та заподіяння їй тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напад на суддю Гольник та заподіяння їй тілесних ушкоджень сталося ввечері 22 листопада 2017 року поблизу Меморіального комплексу Солдатської Слави в місті Полтаві.