ВРП призвала полицию найти и наказать виновных в избиении полтавской судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Высший совет правосудия Украины призывает полицию принять меры для выявления и наказания виновных в избиении судьи Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник. Как сообщает пресс-служба ВРП на своей странице в Facebook, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Совета, передает УНН.
"Высший совет правосудия 23 ноября 2017 года рассмотрел вопрос об обращении к Национальной полиции Украины относительно принятия мер по выявлению и привлечению к установленной законом ответственности лиц, причастных к нападению на судью Октябрьского районного суда города Полтавы Гольник Ларису Владленовну и причинения ей телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, нападение на судью Л.Гольник и причинения ей телесных повреждений произошло вечером 22 ноября 2017 года вблизи Мемориального комплекса Солдатской Славы в Полтаве.