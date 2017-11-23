ВРП призвала полицию найти и наказать виновных в избиении полтавской судьи

"Высший совет правосудия 23 ноября 2017 года рассмотрел вопрос об обращении к Национальной полиции Украины относительно принятия мер по выявлению и привлечению к установленной законом ответственности лиц, причастных к нападению на судью Октябрьского районного суда города Полтавы Гольник Ларису Владленовну и причинения ей телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нападение на судью Л.Гольник и причинения ей телесных повреждений произошло вечером 22 ноября 2017 года вблизи Мемориального комплекса Солдатской Славы в Полтаве.