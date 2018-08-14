ВРП відсторонила від посади суддю з Івано-Франківщини, спійманого на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку до 8 жовтня 2018 року. Про це повідомив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, передає УНН.
"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання Генерального прокурора Луценка задовольнити частково. Тимчасово до 8 жовтня 2018 року відсторонити суддю господарського суду Івано-Франківської області Булку Володимира Ігоровича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - оголосив рішення ВРП Ігор Бенедисюк.
Нагадаємо, 7 липня 2018 року співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області. Про це повідомила прес-служба СБУ.
Суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро за безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства.
10 серпня 2018 року Солом’янський районний суд Києва відмовився обрати судді запобіжний захід у вигляді арешту.