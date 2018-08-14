ВРП отстранил от должности судью из Ивано-Франковской области, пойманного на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Высший совет правосудия отстранил от правосудия судью хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимира Булку до 8 октября 2018 года. Об этом сообщил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает УНН.
"Высший совет правосудия постановил: ходатайство Генерального прокурора Луценко удовлетворить. Временно до 8 октября 2018 года отстранить судью хозяйственного суда Ивано-Франковской области Булку Владимира Игоревича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - огласил решение ВРП Игорь Бенедисюк.
Напомним, 7 июля 2018 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уличили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.
10 августа 2018 Соломенский районный суд Киева отказался выбрать судье меру пресечения в виде ареста.