ВРП отстранил от должности судью из Ивано-Франковской области, пойманного на взятке

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство Генерального прокурора Луценко удовлетворить. Временно до 8 октября 2018 года отстранить судью хозяйственного суда Ивано-Франковской области Булку Владимира Игоревича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - огласил решение ВРП Игорь Бенедисюк.



Напомним, 7 июля 2018 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уличили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.



10 августа 2018 Соломенский районный суд Киева отказался выбрать судье меру пресечения в виде ареста.