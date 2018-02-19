ВРП відповіла Авакову на заяву про зняття охорони з судів

"Вища рада правосуддя вважає неприпустимим вирішення суспільних суперечок шляхом насильства у будь-якій формі та категорично засуджує факти нападу на працівників Національної поліції та громадян, які мали місце під час розгляду у Солом’янському суді клопотання стосовно обрання запобіжного заходу. Поділяючи стурбованість МВС, Вища рада правосуддя категорично не сприймає публічні заяви про відмову від виконання державної функції забезпечення охорони судів, розміщені на офіційному сайті Міністерства", - йдеться у заяві ВРП.

На думку Ради, вимоги до Вищої ради правосуддя та Апеляційного суду винести певне судове рішення є втручанням і тиском на судову владу.

"Наполягаємо, незгода з судовим рішенням може бути розглянута в межах процесуального законодавства через оскарження до суду вищої інстанції. А питання про неналежні дії судді вирішується через подання відповідної скарги до ВРП і процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідно до законів України", - зазначили у документі.

У ВРП наголосили, що йдеться не лише про безпеку суддів. Адже зняття охорони з судів МВС, в першу чергу, є загрозою безпеці громадян, які відповідно до Конституції України, мають право на судовий захист і безпеку яких гарантовано державою.

Нагадаємо, міністр А.Аваков запропонував припинити охорону судів поліцією і Нацгвардією.