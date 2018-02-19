ВСП ответил Авакову на заявление о снятии охраны с судов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Высший совет правосудия категорически не приемлет публичные заявления руководства Министерства внутренних дел Украины относительно отказа выполнять функции по охране, а требования принять определенное решение являются вмешательством и давлением на судебную систему. Об этом говорится в публичном обращении ВРУ, передает УНН.
"Высший совет правосудия считает недопустимым решение общественных споров путем насилия в любой форме и категорически осуждает факты нападения на работников Национальной полиции и граждан, которые имели место во время рассмотрения в Соломенском суде ходатайства об избрании меры пресечения. Разделяя обеспокоенность МВД, Высшый совет правосудия категорически не приемлет публичные заявления об отказе от исполнения государственной функции обеспечения охраны, размещенные на официальном сайте Министерства", - говорится в заявлении ВРУ.
По мнению Совета, требования к Высшему совету правосудия и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть.
"Настаиваем, несогласие с судебным решением может быть рассмотрена в рамках процессуального законодательства через обжалование в суд высшей инстанции. А вопрос о ненадлежащих действиях судьи решается путем подачи соответствующей жалобы в ВСП и процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с законами Украины", - отметили в документе.
В ВСП отметили, что речь идет не только о безопасности судей. Ведь снятие охраны с судов МВД, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан, которые согласно Конституции Украины имеют право на судебную защиту и безопасность которых гарантирована государством.
Напомним, министр А.Аваков предложил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией.