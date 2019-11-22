Вища рада правосуддя поки не створила Комісії в конкурсі до ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вища рада правосуддя (ВРП) не обрала членів до складу Конкурсної комісії, яка буде оцінювати кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради суддів України.
"На день засідання Ради суддів України, Вища рада правосуддя не прийняла рішення про створення Конкурсної комісії і не затвердила Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - йдеться у повідомленні.
Так, планується, що питання обрання трьох членів Ради суддів України до складу Конкурсної комісії буде розглядатися щойно ВРП оголосить конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло конституційне подання Верховного суду щодо відповідності Конституції України закону України щодо судоустрою і статусу суддів.