ВРП має вирішувати, чи порушувати справу проти судді за незаконне рішення - Я.Романюк

“На нашу думку, в наших реаліях таким механізмом мала б бути згода Вищої ради правосуддя на початок кримінального провадження щодо судді по ст. 375 ККУ (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення — ред.) за поданням Генерального прокурора або його заступника”, — зазначив він.

У той же час, голова ВСУ уточнив, що така згода має надаватися винятково перед відкриттям кримінального провадження проти судді за статтею “постановлення завідомо неправосудного рішення”, але не за іншими правопорушеннями.

Я.Романюк пояснив, що в багатьох країнах є той чи інший орган, який перевіряє чи є підстави для початку кримінального провадження щодо судді за такою статтею. Така практика, уточнив він, є у Молдові, Польщі, Болгарії, Литві, Бельгії тощо.

Голова ВСУ додав, що Верховний суд узагальнив досвід інших країн і звернувся з відповідним листом до Ради з питань судової реформи з тим, щоби в подальшому, коли буде здійснюватися напрацювання змін до КПК, щоб зауваження і пропозиції ВСУ могли бути врахованими і внесеними у відповідні зміни до закону.

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