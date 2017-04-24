ВРП должен решать, возбуждать ли дело против судьи за незаконное решение - Я.Романюк

"По нашему мнению, в наших реалиях таким механизмом должно быть согласие Высшего совета правосудия на начало уголовного производства в отношении судьи по ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения - ред.) по представлению Генерального прокурора или его заместителя", - отметил он.

В то же время, председатель ВСУ уточнил, что такое согласие должно предоставляться исключительно перед открытием уголовного производства против судьи по статье "постановления заведомо неправосудного решения", но не другими правонарушениями.

Я.Романюк объяснил, что во многих странах есть тот или иной орган, который проверяет основания для начала уголовного производства в отношении судьи по такой статье. Такая практика, уточнил он, есть в Молдове, Польше, Болгарии, Литве, Бельгии и др.

Председатель ВСУ добавил, что Верховный суд обобщил опыт других стран и обратился с соответствующим письмом в Совет по вопросам судебной реформы с тем, чтобы в дальнейшем, когда будут осуществляться наработки изменений в УПК, чтобы замечания и предложения ВСУ могли быть учтены и внесенными в соответствующие изменения с законом.

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