ВРП должен решать, возбуждать ли дело против судьи за незаконное решение - Я.Романюк

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101824 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155409 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116024 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116262 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112413 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104176 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107039 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103541 просмотра

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Верховном суде Украины считают, что в украинских реалиях нужно, чтобы перед открытием уголовного производства в отношении судьи по статье 375 УК (постановления заведомо неправосудного решения) Высший совет правосудия по представлению Генерального прокурора Украины должен предоставлять согласие на открытие такого производства. Об этом сказал на брифинге председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.

"По нашему мнению, в наших реалиях таким механизмом должно быть согласие Высшего совета правосудия на начало уголовного производства в отношении судьи по ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения - ред.) по представлению Генерального прокурора или его заместителя", - отметил он.

В то же время, председатель ВСУ уточнил, что такое согласие должно предоставляться исключительно перед открытием уголовного производства против судьи по статье "постановления заведомо неправосудного решения", но не другими правонарушениями.

Я.Романюк объяснил, что во многих странах есть тот или иной орган, который проверяет основания для начала уголовного производства в отношении судьи по такой статье. Такая практика, уточнил он, есть в Молдове, Польше, Болгарии, Литве, Бельгии и др.

Председатель ВСУ добавил, что Верховный суд обобщил опыт других стран и обратился с соответствующим письмом в Совет по вопросам судебной реформы с тем, чтобы в дальнейшем, когда будут осуществляться наработки изменений в УПК, чтобы замечания и предложения ВСУ могли быть учтены и внесенными в соответствующие изменения с законом.

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