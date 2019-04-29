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Вроцлавсього таксиста підозрюють у спробі вбивства громадянина України

Вроцлавсього таксиста підозрюють у спробі вбивства громадянина України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вроцлавсього таксиста звинувачують у спробі вбивства громадянина України. У суботу вранці, 27 квітня, 37-річний таксист збив велосипедиста, а потім його переїхав. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо" і портал rmf24.pl.

За словами речниці Окружної прокуратури Юстини Пілярчик, до суду направлено вимогу застосування до Артура Х. запобіжного засобу – тимчасового позбавлення свободи до трьох місяців.

"Артур Х. підозрюється у спробі вбивства Юрія Г., котрий пересувався на велосипеді. Артур Х. підозрюється в тому, що він навмисне збив велосипедиста і переїхав його передньою віссю машини. Артурові Х. загрожує кара довічного ув’язнення". – сказала Юстина Пілярчик.

Згідно із зібраними свідченнями, у суботу вранці на одній з вроцлавських вулиць Артур Х., який керував легковим автомобілем, зіткнувся з велосипедистом, Юрієм Г. Чоловіки обмінялися кількома реченнями, після чого Юрій Г. поїхав в напрямку парку.

"Артур Х. почав їхати за Юрієм Г. Коли чоловіки доїхали до парку, Артур Х. в’їхав своєю машиною у велосипедиста, а коли той впав, проїхався по його тілі передньою віссю своєї машини. Потерпілому надали допомогу свідки цієї ситуації. На місце події було викликано швидку допомогу, котра забрала потерпілого до лікарні з метою надання йому необхідної допомоги. Юрій Г. зазнав серйозних ушкоджень тіла, які вимагають госпіталізації на довше, ніж сім днів ", - додає речниця Окружної прокуратури.

Поліція затримала Артура Х. Як встановила поліція, обидва чоловіки, як таксист, так і велосипедист, були тверезими.

За свідченнями очевидців, таксист навмисне в’їхав машиною у велосипедиста. Раніше поліція повідомляла про "звичайне ДТП".

Нагадаємо, повноважною представницею з питань жителів українського походження президента Вроцлава у Польщі призначено Ольгу Хребор.

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