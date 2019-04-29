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6 марта, 19:19 • 140553 просмотра

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Вроцлавского таксиста подозревают в попытке убийства гражданина Украины

Вроцлавского таксиста подозревают в попытке убийства гражданина Украины

Киев  •  УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вроцлавского таксиста обвиняют в попытке убийства гражданина Украины. В субботу утром, 27 апреля, 37-летний таксист сбил велосипедиста, а затем его переехал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио" и портал rmf24.pl.

По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры Иустины Пилярчик, в суд направлено требование о применении к Артуру Х. меры пресечения - временного лишения свободы до трех месяцев.

"Артур Х. подозревается в попытке убийства Юрия Г., который передвигался на велосипеде. Артур Х. подозревается в том, что он умышленно сбил велосипедиста и переехал его передней осью машины. Артуру Х. грозит наказание пожизненного заключения". - сказала Юстина Пилярчик.

Согласно собранным свидетельствам, в субботу утром на одной из вроцлавских улиц Артур Х., руководил легковым автомобилем, столкнулся с велосипедистом, Юрием Г. Мужчины обменялись несколькими репликами, после чего Юрий Г. поехал в направлении парка.

"Артур Х. начал ехать за Юрием Г. Когда мужчины доехали до парка, Артур Х. въехал на своей машине в велосипедиста, а когда тот упал, проехался по его телу передней осью своей машины. Пострадавшему оказали помощь свидетели этой ситуации. На место события была вызвана скорая помощь, которая забрала пострадавшего в больницу с целью оказания ему необходимой помощи. Юрий Г. получил серьезные повреждения тела, которые требуют госпитализации дольше, чем семь дней", - добавляет пресс-секретарь Окружной прокуратуры.

Полиция задержала Артура Х. Как установила полиция, оба мужчины, как таксист, так и велосипедист, были трезвыми.

По свидетельствам очевидцев, таксист нарочно въехал машиной в велосипедиста. Ранее полиция сообщала о "обычном ДТП".

Напомним, полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения президента Вроцлава в Польше назначена Ольга Хребор.

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