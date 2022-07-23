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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38527 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вранішній обстріл Харкова з артилерії: постраждав університет імені Бекетова

Вранішній обстріл Харкова з артилерії: постраждав університет імені Бекетова

Київ • УНН

 • 219717 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Через вранішній ворожий обстріл Харкова з артилерії постраждала виключно цивільна інфраструктура, зокрема Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Вранішні обстріли росіян із артилерії. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова», - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Зранку 23 липня ворог вдарив по Основ’янському району Харкова. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. 

Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами, внаслідок чого четверо людей загинули, 25 отримали поранення.

Українські Національні Новини

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