Вранішній обстріл Харкова з артилерії: постраждав університет імені Бекетова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Через вранішній ворожий обстріл Харкова з артилерії постраждала виключно цивільна інфраструктура, зокрема Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Вранішні обстріли росіян із артилерії. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова», - повідомив Синєгубов.
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Зранку 23 липня ворог вдарив по Основ’янському району Харкова. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню.
Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами, внаслідок чого четверо людей загинули, 25 отримали поранення.