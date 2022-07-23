Утренний обстрел Харькова из артиллерии: пострадал университет имени Бекетова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Из-за утренних вражеских обстрелов Харькова из артиллерии пострадала исключительно гражданская инфраструктура, в частности Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«Утренние обстрелы россиян из артиллерии. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова», – сообщил Синегубов.
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Утром 23 июля враг ударил по Основянскому району Харькова. По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние – легкое. Предварительно – оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня.
Российские оккупанты 21 июля обстреляли рынок в Харькове кассетными боеприпасами, в результате чего четыре человека погибли, 25 получили ранения.