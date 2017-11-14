ВР змінила у законі Велику Вітчизняну на Другу світову війну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада внесла зміни до закону про статус ветеранів війни, однією з них, зокрема, передбачається змінити у документі термін "Велика Вітчизняна війна" на "Друга світова війна". Відповідний законопроект було прийнято 241 голосом народних депутатів, передає УНН.
Так, у тексті зазначеного закону терміни "Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років", "Велика Вітчизняна", "Велика Вітчизняна війна та війна з Японією", "Велика вітчизняна війна 1941-1945 років та війна 1945 року з імперіалістичною Японією" замінено на "Друга світова війна".
Нагадаємо, цим законом Рада надала статус учасників бойових дій активістам Євромайдану.