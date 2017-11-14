ВР изменила в законе Великую Отечественную на Вторую мировую войну

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада внесла изменения в закон о статусе ветеранов войны, одним из них, в частности, предполагается изменить в документе термин "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война". Соответствующий законопроект был принят 241 голосом народных депутатов, передает УНН.