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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 78615 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79540 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97218 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74623 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 101476 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101253 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ВР изменила в законе Великую Отечественную на Вторую мировую войну

ВР изменила в законе Великую Отечественную на Вторую мировую войну

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада внесла изменения в закон о статусе ветеранов войны, одним из них, в частности, предполагается изменить в документе термин "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война". Соответствующий законопроект был принят 241 голосом народных депутатов, передает УНН.

В частности, в тексте указанного закона термин "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменено на "Вторая мировая война".

Напомним, этим законом Рада предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана.

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