ВР изменила в законе Великую Отечественную на Вторую мировую войну
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада внесла изменения в закон о статусе ветеранов войны, одним из них, в частности, предполагается изменить в документе термин "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война". Соответствующий законопроект был принят 241 голосом народных депутатов, передает УНН.
В частности, в тексте указанного закона термин "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменено на "Вторая мировая война".
Напомним, этим законом Рада предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана.