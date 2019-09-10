ВР змінила склад низки парламентських комітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати України внесли зміни до постанови про обрання керівного складу та членів комітетів Верховної Ради України ІХ скликання. Відповідне рішення на ранковому пленарному засіданні ВР у вівторок підтримали 353 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" передбачає:
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- обрання Сергія Ларіна, народного депутата, депутатська фракція Політичної партії "ОПЗЖ", секретарем комітету з питань цифрової трансформації;
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- обрання членами комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання таких народних депутатів України:
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- Вікторію Гриб – народного депутата, позафракційну, членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Юлію Гришину - народного депутата, фракція "Слуга народу", членом комітету з питань освіти, науки та інновацій;
- Івана Калаура - народного депутата, фракція "Слуга народу", членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
- Вадима Новинського – народного депутата, позафракційного, членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
- Анатолія Остапенка - народного депутата, фракція "Слуга народу", членом комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
- Ольгу Руденко – народного депутата, фракція "Слуга народу", членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
- Дмитра Шпенова – народного депутата, позафракційного, членом комітету з питань правової політики;
- Сергія Штепу – народного депутата України, фракція "Слуга народу", членом комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши від обов’язків члена комітету з питань свободи слова;
- Тетяну Цибу – народного депутата, фракція "Слуга народу", членом комітету з питань свободи слова;
- Антона Яценка – народного депутата, позафракційного, членом комітету з питань екологічної політики та природокористування.
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Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.