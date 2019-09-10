ВР изменила состав ряда парламентских комитетов

Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" предусматривает:



избрание Сергея Ларина, народного депутата, депутатская фракция политической партии "ОПЗЖ", секретарем комитета по вопросам цифровой трансформации;



избрание членами комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва таких народных депутатов Украины:





Викторию Гриб - народного депутата, внефракционную, членом комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Юлию Гришину - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам образования, науки и инноваций;

Ивана Калаура - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

Вадима Новинского - народного депутата, внефракционного, членом комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

Анатолия Остапенко - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Ольгу Руденко - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Дмитрия Шпенова - народного депутата, внефракционного, членом комитета по вопросам правовой политики;

Сергея Штепу - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам цифровой трансформации, освободив от обязанностей члена комитета по вопросам свободы слова;

Татьяну Цыбу - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам свободы слова;

Антона Яценко - народного депутата, внефракционного, членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования.



Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.