ВР изменила состав ряда парламентских комитетов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты Украины внесли изменения в постановление об избрании руководящего состава и членов комитетов Верховной Рады Украины ІХ созыва. Соответствующее решение на утреннем пленарном заседании ВР во вторник поддержали 353 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" предусматривает:
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- избрание Сергея Ларина, народного депутата, депутатская фракция политической партии "ОПЗЖ", секретарем комитета по вопросам цифровой трансформации;
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- избрание членами комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва таких народных депутатов Украины:
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- Викторию Гриб - народного депутата, внефракционную, членом комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Юлию Гришину - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам образования, науки и инноваций;
- Ивана Калаура - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
- Вадима Новинского - народного депутата, внефракционного, членом комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
- Анатолия Остапенко - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Ольгу Руденко - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Дмитрия Шпенова - народного депутата, внефракционного, членом комитета по вопросам правовой политики;
- Сергея Штепу - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам цифровой трансформации, освободив от обязанностей члена комитета по вопросам свободы слова;
- Татьяну Цыбу - народного депутата, фракция "Слуга народа", членом комитета по вопросам свободы слова;
- Антона Яценко - народного депутата, внефракционного, членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования.
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Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.