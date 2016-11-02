ВР заропонували не платити зарплату депутатам-прогульникам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає невиплату заробітної плати народному депутату за прогули та порушення регламенту. Відповідний законопроект №5328 внесла до парламенту 1 листопада група депутатів, передає УНН.
"Вбачаючи тенденцію регулярних прогулів народними депутатами засідань Верховної Ради та профільних комітетів, та задля уникнення можливості маніпуляцій зі сторони народних депутатів щодо фіксування прогулів, законопроектом пропонується впорядкувати нарахування заробітної плати за дні відвідувань, та встановити автоматичні фінансові санкції (невиплати заробітної плати) у випадку прогулів", - зазначено у законопроекті.
Також у законопроекті наголосили на тому, що завдяки таким штрафним санкціям у вигляді невиплати заробітної плати депутатам, які прогулюють засідання та систематично не голосують, буде зекономлено значну кількість коштів держбюджету.
Нагадаємо, що у парламентській газеті “Голос України” оприлюднили прізвища народних депутатів, яких не було на ранковому засіданні Верховної Ради 21 вересня.