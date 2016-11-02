ВР предложили не платить зарплату депутатам-прогульщикам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает невыплату заработной платы народному депутату за прогулы и нарушения регламента. Соответствующий законопроект №5328 внесла в парламента 1 ноября группа депутатов, передает УНН.
"Видя тенденцию регулярных прогулов народными депутатами заседаний Верховной Рады и профильных комитетов, и во избежание возможности манипуляций со стороны народных депутатов относительно фиксирования прогулов, законопроектом предлагается упорядочить начисление заработной платы за дни посещений, и установить автоматические финансовые санкции (невыплаты заработной платы) в случае прогулов", - говорится в законопроекте.
Также в законопроекте отметили, что благодаря таким штрафным санкциям в виде невыплаты заработной платы депутатам, которые прогуливают заседания и систематически не голосуют, будет сэкономлено значительное количество средств госбюджета.
Напомним, что в парламентской газете "Голос Украины" обнародовали фамилии народных депутатов, которых не было на утреннем заседании Верховной Рады 21 сентября.