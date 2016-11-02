ВР предложили не платить зарплату депутатам-прогульщикам

"Видя тенденцию регулярных прогулов народными депутатами заседаний Верховной Рады и профильных комитетов, и во избежание возможности манипуляций со стороны народных депутатов относительно фиксирования прогулов, законопроектом предлагается упорядочить начисление заработной платы за дни посещений, и установить автоматические финансовые санкции (невыплаты заработной платы) в случае прогулов", - говорится в законопроекте.

Также в законопроекте отметили, что благодаря таким штрафным санкциям в виде невыплаты заработной платы депутатам, которые прогуливают заседания и систематически не голосуют, будет сэкономлено значительное количество средств госбюджета.

Напомним, что в парламентской газете "Голос Украины" обнародовали фамилии народных депутатов, которых не было на утреннем заседании Верховной Рады 21 сентября.