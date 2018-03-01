ВР закликала світ не визнавати вибори російського президента в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство не визнавати легітимність виборів Президента Росії в разі їх проведення в АвтономнійРеспубліці Крим. Парламентарі 235 голосами підтримали відповідну заяву, передає кореспондент УНН.
Депутати закликають "застосувати всі належні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації від проведення виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".
"У разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України, не визнавати легітимності виборів президента Російської Федерації 18 березня 2018 року та його подальших рішень, виходячи із загального принципу права ("Jus ex injuria non oritur" – право не може виникнути з правопорушення)", - наголошується у заяві.
Нагадаємо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року. Володимир Путін, за даними російських ЗМІ, може проголосувати на одній з виборчих дільниць Севастополя. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано - Росія підписала відповідний "договір".