ВР призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада призывает международное сообщество не признавать легитимность выборов Президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым. Парламентарии 235 голосами поддержали соответствующее заявление, передает корреспондент УНН.
Депутаты призывают "применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе".
"В случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины, не признавать легитимность выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений, исходя из общего принципа права ("Jus ex injuria non oritur" - право не может возникнуть из правонарушения)", - отмечается в заявлении.
Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Владимир Путин, по данным российских СМИ, может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014 года, Крым было незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор".