ВР закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО. Парламентарі 233 голосами схвалили відповідне звернення до Конгресу США, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також на розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонної угоди та надання Україні статусу Основного союзника поза НАТО”, — зазначається у зверненні.
На думку авторів, надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США матиме величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі.
Як повідомляв УНН, 17 березня кораблі НАТО прибули до порту Одеси.