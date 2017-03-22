ВР призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО (дополнено)

"В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также на развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО", - отмечается в обращении.

По мнению авторов, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе.

Как сообщал УНН, 17 марта корабли НАТО прибыли в порт Одессы.