ВР призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Парламентарии 233 голосами приняли соответствующее обращение к Конгрессу США, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также на развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО", - отмечается в обращении.
По мнению авторов, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе.
Как сообщал УНН, 17 марта корабли НАТО прибыли в порт Одессы.