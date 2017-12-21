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ВР заборонила встановлювати газові лічильники без згоди жителів будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада заборонила встановлювати загальнобудинкові газові лічильники без згоди жителів будинку. Парламентарі 325 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

ВР заборонила встановлювати газові лічильники без згоди жителів будинку

Згідно до законопроекту, з метою забезпечення комерційного обліку природного газу для населення, суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території оснащують населення (побутових споживачів) індивідуальними лічильниками газу. Загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

При цьому передбачається, що газові монополісти зобов’язані встановити газові лічильники в квартирах до 2023 року.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги.

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