ВР запретила устанавливать газовые счетчики без согласия жителей дома

Согласно законопроекту, с целью обеспечения коммерческого учета природного газа для населения, субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории оснащают населения (бытовых потребителей) индивидуальными счетчиками газа. Общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома.

При этом предполагается, что газовые монополисты обязаны установить газовые счетчики в квартирах до 2023 года.

Напомним, Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах.