ВР відправила на доопрацювання законопроект про приватизацію житла на острові Хортиця

Зазначається, що законопроект №3031 про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" передбачає реалізацію конституційних прав членів територіальної громади міста – мешканців будинків, розташованих на острові Хортиця, скористатися правом приватизації і у подальшому вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю на підставі отриманих правовстановлюючих документів.

Нагадаємо, за інформацією Рахункової палати, держбюджет не отримав 150 млн грн від приватизації державного майна у 2019 році навіть після зменшення плану у 24 рази.