ВР відправила на доопрацювання законопроект про приватизацію житла на острові Хортиця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Верховна Рада України направила на повторне перше читання законопроект, яким передбачається надати право на приватизацію будинків мешканцям острова Хортиця на Запоріжжі. Відповідне рішення підтримали 232 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Зазначається, що законопроект №3031 про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" передбачає реалізацію конституційних прав членів територіальної громади міста – мешканців будинків, розташованих на острові Хортиця, скористатися правом приватизації і у подальшому вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю на підставі отриманих правовстановлюючих документів.
Нагадаємо, за інформацією Рахункової палати, держбюджет не отримав 150 млн грн від приватизації державного майна у 2019 році навіть після зменшення плану у 24 рази.