ВР отправила на доработку законопроект о приватизации жилья на острове Хортица

Отмечается, что законопроект №3031 о внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" предусматривает реализацию конституционных прав членов территориальной общины города - жителей домов, расположенных на острове Хортица, воспользоваться правом приватизации и в дальнейшем свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью на основании полученных правоустанавливающих документов.

Напомним, по информации Счетной палаты, госбюджет не получил 150 млн грн от приватизации государственного имущества в 2019 году даже после уменьшения плана в 24 раза.