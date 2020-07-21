ВР відхилила законопроект, що дозволяє не вносити позашлюбних дітей до декларації

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України не підтримала у другому читанні законопроект №3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Відтак, законопроект відхилено, передає кореспондент УНН.

Парламентарі не підтримали законопроект у другому читанні, а також не набралося голосів для відправлення його на доопрацювання. Відтак, цю законодавчу ініціативу парламентарі відхилили.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений з метою підвищення прозорості діяльності органів управління державних банків, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% часток належать державі.

Також проект закону спрямований на усунення наявних протирічь та встановлення юридичної визначеності суб’єктного складу, у тому числі і щодо не віднесення осіб, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, до кола суб’єктів на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

Згідно з порівняльною таблицею, до суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства планують додати дітей, у тому числі повнолітніх, та будь-яких інших осіб, за умов їх спільного проживання, спільного побуту, наявності взаємних прав та обов’язків, крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Як повідомлялося в УНН раніше, 5 травня у ВРУ зареєстрували законопроект №3355 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, який передбачає можливість не вносити позашлюбних дітей до декларації.

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