ВР ухвалила законопроект про антидопінговий контроль у спорті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про антидопінговий контроль у спорті. За відповідний законопроект проголосували 233 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроекту дозволить адаптувати українське законодавство до норм міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.
Крім цього це створить умови для дотримання Україною, Національним антидопінговим центром вимог Всесвітнього антидопінгового агентства, що дозволить визнавати у світі результати допінг-проб, які українські спортсмени здають на Батьківщині.
Як повідомляв УНН, Міжнародна федерація легкої атлетики надіслала лист до Верховної Ради України, у якому попередила про можливі санкції проти української федерації в разі відсутності гарантій у реалізації національної програми допінгового контролю.