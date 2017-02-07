ВР приняла законопроект об антидопинговом контроле в спорте

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит адаптировать украинское законодательство к нормам международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Кроме этого это создаст условия для соблюдения Украиной, Национальным антидопинговым центром требований Всемирного антидопингового агентства, что позволит признавать в мире результаты допинг-проб, которые украинские спортсмены сдают на Родине.

Как сообщал УНН, Международная федерация легкой атлетики направила письмо в Верховную Раду Украины, в котором предупредила о возможных санкциях против украинской федерации в случае отсутствия гарантий в реализации национальной программы допингового контроля.