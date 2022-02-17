ВР ухвалила закон, що врегульовує ринок криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Ухвалено закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України, передає кореспондент УНН.
Ухвалення закону підтримали 272 депутати.
Деталі
Закон надає правовий статус віртуальним активам, операціями з ними, визначає права та обов’язки усіх учасників ринку; передбачає операції з продажу/обміну/переказу віртуальних активів.
Ухвалення документу дасть змогу запустити ринок віртуальних активів в Україні. Іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати офіційно, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів.
Що очікують в результаті, пояснили у Міністерстві цифрової трансформації:
• детінізація ринку віртуальних активів, який зараз працює в "сірій" зоні;
• легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
• банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
• українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах;
• держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Як повідомили у Мінцифри, Україна входить до топ-5 країн світу за кількістю користувачів криптоактивів. Маємо розвинуте товариство блокчейн-розробників. Зростає кількість українських криптостартапів.
Також Верховна Рада ухвалила сьогодні закон про хмарні послуги.
Метою закону є створення умов для оброблення та захисту даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг та визначенні особливостей використання хмарних послуг органами державної влади, а також більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв