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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65087 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ВР ухвалила закон, що врегульовує ринок криптовалют

ВР ухвалила закон, що врегульовує ринок криптовалют

Київ • УНН

 • 18896 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Ухвалено закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України, передає кореспондент УНН.

Ухвалення закону підтримали 272 депутати.

Деталі

Закон надає правовий статус віртуальним активам, операціями з ними, визначає права та обов’язки усіх учасників ринку; передбачає операції з продажу/обміну/переказу віртуальних активів.

Ухвалення документу дасть змогу запустити ринок віртуальних активів в Україні. Іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати офіційно, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів.

Що очікують в результаті, пояснили у Міністерстві цифрової трансформації:

• детінізація ринку віртуальних активів, який зараз працює в "сірій" зоні;

• легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

• банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

• українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах;

• держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Як повідомили у Мінцифри, Україна входить до топ-5 країн світу за кількістю користувачів криптоактивів. Маємо розвинуте товариство блокчейн-розробників. Зростає кількість українських криптостартапів.

Також Верховна Рада ухвалила сьогодні закон про хмарні послуги.

Метою закону є створення умов для оброблення та захисту даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг та визначенні особливостей використання хмарних послуг органами державної влади, а також більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв

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