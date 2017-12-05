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ВР ухвалила закон "Про Держспецслужбу транспорту"

ВР ухвалила закон "Про Держспецслужбу транспорту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна рада України сьогодні 232 голосами ухвалила Закон “Про Державну спеціальну службу транспорту”. Про це повідомляє прес-служба РНБОУ, передає УНН.

“Верховна Рада України голосами 232 народних депутатів ухвалила цей законодавчий акт за основу і у цілому”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, законопроект, яким пропонується змінити статус Держспецслужби транспорту, розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня поточного року, яким було чітко визначена необхідність забезпечення з 1 січня 2018 року функціонування цієї Служби у системі Міністерства оборони України.

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“Сучасна військово-політична ситуація вимагає ефективного транспортного та логістичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах протидії агресії РФ, — сказав Турчинов. — Державна Спеціальна служба транспорту є спеціалізованим воєнізованим державним органом, тому для ефективного забезпечення оборонних потреб країни повинна функціонувати в умовах прийняття рішень одним стратегічним центром”.

Тому, зазначив Секретар РНБО України, є необхідність переведення Держспецслужби транспорту з підпорядкування цивільному Міністерству інфраструктури у пряме підпорядкування Міністерству оборони України.

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Також, за його словами, передбачається визначити загальну чисельність цієї Служби до 5 тис. осіб, з яких 4,6 тис. військовослужбовців. У відповідній пропорції буде збільшена чисельність Міністерства оборони України.

Крім того, Турчинов наголосив, що законопроект сприятиме вирішенню питань соціального забезпечення особового складу Служби як військовослужбовців у єдиному нормативно-правовому полі.

За словами Секретаря РНБО України, запропоновані законопроектом зміни дозволять узгодити функції і завдання Держспецслужби транспорту із відповідними функціями і завданнями Збройних Сил України у рамках цілісної системи сектору безпеки і оборони України; зняти штучні адміністративні міжвідомчі перепони для реалізації єдиної військово-технічної політики; уникнути розпорошення коштів оборонного бюджету країни.

“Переконаний, що всі свідомі депутати повинні об’єднатися у підтримці безпеки і оборони нашої країни. Прошу підтримати цей законопроект за основу і в цілому, це принципово важливо напередодні голосування за бюджет країни”, — підсумував Турчинов.

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