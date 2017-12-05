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ВР приняла закон "О Госспецслужбе транспорта"

ВР приняла закон "О Госспецслужбе транспорта"

Киев  •  УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины сегодня 232 голосами приняла Закон "О Государственной специальной службе транспорта". Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ, передает УНН.

"Верховная Рада Украины голосами 232 народных депутатов приняла этот законодательный акт за основу и в целом", - говорится в сообщении.

Как отметил Секретарь СНБОУ Александр Турчинов, законопроект, которым предлагается изменить статус Госспецслужбы транспорта, разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября текущего года, которым было четко определена необходимость обеспечения с 1 января 2018 года функционирования этой Службы в системе Министерства обороны Украина.

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"Современная военно-политическая ситуация требует эффективного транспортного и логистического обеспечения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в условиях противодействия агрессии РФ, - сказал Турчинов. - Государственная специальная служба транспорта является специализированным военизированным государственным органом, поэтому для эффективного обеспечения оборонных нужд страны должна функционировать в условиях принятия решений одним стратегическим центром".

Поэтому, отметил Секретарь СНБО Украины, есть необходимость перевода Госспецслужбы транспорта из подчинения гражданского Министерства инфраструктуры в прямое подчинение Министерству обороны Украины.

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Также, по его словам, предполагается определить общую численность этой Службы до 5 тыс. человек, из которых 4,6 тыс. военнослужащих. В соответствующей пропорции будет увеличена численность Министерства обороны Украины.

Кроме того, Турчинов отметил, что законопроект будет способствовать решению вопросов социального обеспечения личного состава Службы как военнослужащих в едином нормативно-правовом поле.

По словам Секретаря СНБО Украины, предложенные законопроектом изменения позволят согласовать функции и задачи Госспецслужбы транспорта с соответствующими функциями и задачами Вооруженных Сил Украины в рамках целостной системы сектора безопасности и обороны Украины; снять искусственные административные межведомственные препятствия для реализации единой военно-технической политики; избежать распыления средств оборонного бюджета страны.

"Убежден, что все сознательные депутаты должны объединиться в поддержке безопасности и обороны нашей страны. Прошу поддержать этот законопроект за основу и в целом, это принципиально важно накануне голосования за бюджет страны", - подытожил Турчинов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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