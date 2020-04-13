ВР ухвалила за основу законопроект щодо вдосконалення системи органів АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила за основу проект закону щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету України. Відповідне рішення підтримали 244 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №3132 про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету передбачає концептуально переглянути механізм роботи АМКУ як органу оскарження.
Законопроектом, зокрема, пропонується ЗУ “Про Антимонопольний комітет України” доповнити новою статтею, якою визначається окремо повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель. Так, в АМКУ буде утворено Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені призначаються у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширення коронавірусної інфекції COVID-19.