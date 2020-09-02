ВР ухвалила за основу законопроект щодо процедури передачі акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління. Відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом пропонується:
− продовжити строк для передачі посадовими особами акцій в управління у разі наявності в системі депозитарного обліку обмеження на здійснення операцій з акціями;
− не поширювати обмеження стосовно мінімальної суми договору про управління цінними паперами з одним клієнтом-фізичною особою на договори, що укладаються на виконання вимог ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції".
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2493 про акціонерні товариства, яким запроваджуються нові механізми їх функціонування.