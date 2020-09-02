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ВР приняла за основу законопроект о процедуре передачи акций

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о передаче корпоративных прав в управление. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР приняла за основу законопроект о процедуре передачи акций

Так, законопроектом предлагается:

- продлить срок для передачи должностными лицами акций в управление в случае наличия в системе депозитарного учета ограничения на осуществление операций с акциями;

- не распространять ограничения относительно минимальной суммы договора об управлении ценными бумагами с одним клиентом-физическим лицом на договоры, заключаемые во исполнение требований ст. 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2493 об акционерных обществах, которым вводятся новые механизмы их функционирования.

Украинские Национальные Новости

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