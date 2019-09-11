ВР ухвалила за основу створення е-системи у сфері будівництва

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1081 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва направлений на покращення якості надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків при їх наданні, забезпечення публічності надання таких послуг. На думку авторів законопроекту, його ухвалення забезпечить скорочення строків надання адміністративних послуг; підвищення якості надання послуг у сфері будівництва; зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг у сфері будівництва; забезпечення їх публічності.

Також більшість парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.

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