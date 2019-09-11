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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110021 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112915 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118975 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124556 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150472 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150167 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ВР приняла за основу создания электронной системы в сфере строительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1081 относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства направлен на улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечения публичности предоставления таких услуг. По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг; повышение качества предоставления услуг в сфере строительства; снижение коррупционных рисков при предоставлении административных услуг в сфере строительства; обеспечения их публичности.

Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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