ВР приняла за основу создания электронной системы в сфере строительства

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства направлен на улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечения публичности предоставления таких услуг. По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг; повышение качества предоставления услуг в сфере строительства; снижение коррупционных рисков при предоставлении административных услуг в сфере строительства; обеспечения их публичности.

Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.