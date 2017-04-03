ВР у четвер розгляне в другому читанні законопроект про КСУ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У четвер парламент розгляне в другому читанні законопроект про Конституційний судд України. Про це заявив народний депутат від БПП, голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
Він звернувся до голови ВР з пропозицією розглянути в четвер проект закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (реєстр. №6232).
"Президент визначив цей законопроект як невідкладний. Ми маємо обов’язково прийняти даний закон до того моменту, коли запрацює новий Верховний суд. Ця важлива судова інституція чекає на рішення парламенту", - наголосив голова комітету.
"Також прошу розглянути в другому читанні проект закону про Конституційний суд України (друге читання), реєстр. №5336-1. Після ознайомлення головним юридичним управлінням апарату ВР і передачею даного законопроекту до комітету, ми розмістимо документ на сайті ВР. Це великий за обсягом законопроект, майже 1000 правок, сподіваюсь, що в четвер ми зможемо успішно розглянути", – відзначив Р.Князевич.
Нагадаємо, виконуючим обов’язки голови КСУ призначено Ю.Бауліна.