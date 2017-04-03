ВР в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о КСУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В четверг парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о Конституционном суде Украины. Об этом заявил народный депутат от БПП, председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он обратился к председателю ВР с предложением рассмотреть в четверг проект закона "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" (рег. №6232).
"Президент определил этот законопроект как неотложный. Мы обязательно должны принять данный закон до того момента, когда заработает новый Верховный суд. Это важная судебная организация ждет решения парламента", - подчеркнул глава комитета.
"Также прошу рассмотреть во втором чтении проект закона о Конституционном суде Украины (второе чтение), рег. №5336-1. После ознакомления главным юридическим управлением аппарата ВР и передачей данного законопроекта в комитет, мы разместим документ на сайте ВР. Это большой по объему законопроект, почти 1000 поправок, надеюсь, что в четверг мы сможем успешно рассмотреть", - отметил Р.Князевич.
Напомним, исполняющим обязанности председателя КСУ назначен Ю.Баулин.