ВР сьогодні може скасувати рішення про залучення 1,2 млрд євро допомоги від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроект щодо кандидатського резерву з поправками від Президента, а також проект постанови про скасування рішення ВРУ про залучення 1,2 млрд євро допомоги від ЄС.
Так, парламентарі планують розглянути законопроект про уточнення окремих виборчих процедур, про Бюро економічної безпеки, а також внести зміни до держбюджету на 2020 рік щодо відновлення аварійних мостів.
Також передбачається розгляд проекту постанови про скасування рішення ВРУ щодо ратифікації меморандуму з ЄС на отримання до 1,2 млрд євро допомоги.
Окрім того, передбачається розглянути законопроект щодо кандидатського резерву, внесений з пропозиціями Президента.
У другому читанні нардепи планують розглянути законопроект щодо заборгованості на оптовому ринку електроенергії та внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо надання державних гарантій на портфельній основі.
Як повідомляв УНН раніше, за інформацією уряду, макрофінансова допомога від Європейського Союзу у розмірі 1,2 млрд євро буде розділена на два транші по 600 млн євро. Перший надійде невідкладно після ратифікації меморандуму Верховною Радою, а другий - після виконання реформ.