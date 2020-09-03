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ВР сегодня может отменить решение о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Киев • УНН

 • 14809 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроект о кандидатском резерве с поправками от Президента, а также проект постановления об отмене решения ВРУ о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС.

ВР сегодня может отменить решение о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроект об уточнении отдельных избирательных процедур, о Бюро экономической безопасности, а также внести изменения в госбюджет на 2020 год по восстановлению аварийных мостов.

Также предполагается рассмотрение проекта постановления об отмене решения ВРУ о ратификации меморандума с ЕС на получение до 1,2 млрд евро помощи.

Кроме того, предполагается рассмотреть законопроект о кандидатском резерве, внесенный с предложениями Президента.

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект о задолженности на оптовом рынке электроэнергии и внесении изменений в госбюджет на 2020 год о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Как сообщал УНН ранее, по информации правительства, макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро будет разделена на два транша по 600 млн евро. Первый поступит безотлагательно после ратификации меморандума Верховной Радой, а второй - после выполнения реформ.

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