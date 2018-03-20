ВР схвалила недопуск до Ради, Президента і в Кабмін людей зі зброєю

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", щодо заборони допуску до будівель органів державної влади осіб зі зброєю, в тому числі вогнепальною, та вибухівкою. Відповідне рішення народні депутати підтримали 263 голосами, передає УНН.

Законодавчим актом з метою посилення заходів безпеки передбачено, що до будинків, де працюють Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Законом також оновлено основоположні засади нормативного, у тому числі підзаконного, регулювання порядку забезпечення безпеки органів державної влади та їх посадових осіб.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій комітету з питань національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що нардеп Н.Савченко планувала теракт в парламенті.

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