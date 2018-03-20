ВР схвалила недопуск до Ради, Президента і в Кабмін людей зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", щодо заборони допуску до будівель органів державної влади осіб зі зброєю, в тому числі вогнепальною, та вибухівкою. Відповідне рішення народні депутати підтримали 263 голосами, передає УНН.
Законодавчим актом з метою посилення заходів безпеки передбачено, що до будинків, де працюють Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.
Законом також оновлено основоположні засади нормативного, у тому числі підзаконного, регулювання порядку забезпечення безпеки органів державної влади та їх посадових осіб.
Закон прийнято з урахуванням пропозицій комітету з питань національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що нардеп Н.Савченко планувала теракт в парламенті.