ВР одобрила допуск к Рады, Президента и в Кабмин людей с оружием

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", о запрете допуска к зданиям органов государственной власти лиц с оружием, в том числе огнестрельным, и взрывчаткой. Соответствующее решение народные депутаты поддержали 263 голосами, передает УНН.

Законодательным актом в целях усиления мер безопасности предусмотрено, что к зданиям, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет министров Украины, а также зданиям, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Законом также обновлено основополагающие принципы нормативного, в том числе подзаконного, регулирования порядка обеспечения безопасности органов государственной власти и их должностных лиц.

Закон принят с учетом предложений комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что нардеп Н.Савченко планировала теракт в парламенте.

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