ВР пропонує дозволити керівному органу партії ухвалювати рішення про участь у місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Рада пропонує встановити, що рішення про участь партії у місцевих виборах ухвалює керівний орган політичної сили. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 249 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується передбачити, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових та/або перших місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється керівним органом партії (відповідно до статуту партії).
Як повідомляв УНН, Рада підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.