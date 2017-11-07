ВР пропонує дозволити керівному органу партії ухвалювати рішення про участь у місцевих виборах

Законопроектом пропонується передбачити, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових та/або перших місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється керівним органом партії (відповідно до статуту партії).

Як повідомляв УНН, Рада підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.