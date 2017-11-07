ВР предлагает разрешить руководящему органу партии принимать решение об участии в местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Рада предлагает установить, что решение об участии партии в местных выборах принимает руководящий орган политической силы. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что при проведении очередных местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается высшим руководящим органом партии, а при проведении внеочередных и/или первых местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается руководящим органом партии (в соответствии с уставом партии).
Как сообщал УНН, Рада поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.