ВР предлагает разрешить руководящему органу партии принимать решение об участии в местных выборах

Законопроектом предлагается предусмотреть, что при проведении очередных местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается высшим руководящим органом партии, а при проведении внеочередных и/или первых местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается руководящим органом партии (в соответствии с уставом партии).

Как сообщал УНН, Рада поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.