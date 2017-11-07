ВР предлагает разрешить руководящему органу партии принимать решение об участии в местных выборах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70133 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135726 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109500 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111718 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109372 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101870 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106240 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102941 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148610 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ВР предлагает разрешить руководящему органу партии принимать решение об участии в местных выборах

ВР предлагает разрешить руководящему органу партии принимать решение об участии в местных выборах

Киев  •  УНН

 • 7466 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Рада предлагает установить, что решение об участии партии в местных выборах принимает руководящий орган политической силы. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что при проведении очередных местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается высшим руководящим органом партии, а при проведении внеочередных и/или первых местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается руководящим органом партии (в соответствии с уставом партии).

Как сообщал УНН, Рада поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.

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