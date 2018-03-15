ВР призначила членів і голову Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада призначила 9 членів Рахункової палати, за відповідне рішення проголосувало 263 народні депутати, передає кореспондент УНН.
До складу Рахункової палати увійшли зокрема, нардепи Валерій Пацкан, Андрій Дідик, Андій Майснер, Василь Невідомий.
Після цього голосування Валерія Пацкана призначили очільником Рахункової палати.
Парламентарі 309 голосами підтримали кандидатуру Пацкана на посаді Голови Рахункової палати України. Крім того, Верховна Рада України проголосувала про дострокове припинення повноважень нардепа Валерія Пацкана. За припинення повноважень В.Пацкана проголосували 279 народних депутатів.
Нагадаємо, Комітет з питань бюджету направив Верховній Раді України рішення про результати проведених заходів повторного конкурсу для призначення нового складу Рахункової палати разом з висновками щодо кожного кандидата і рекомендував на посади членів Рахункової палати 23 кандидатів.