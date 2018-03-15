ВР назначила членов и главу Счетной палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты, за соответствующее решение проголосовало 263 народных депутата, передает корреспондент УНН.
В состав Счетной палаты вошли в частности, нардепы Валерий Пацкан, Андрей Дидык, Андрей Майснер, Василий Невидомый.
После этого голосования Валерия Пацкана назначили главой Счетной палаты.
Парламентарии 309 голосами поддержали кандидатуру Пацкана в должности Председателя Счетной палаты Украины. Кроме того, Верховная Рада Украины проголосовала о досрочном прекращении полномочий нардепа Валерия Пацкана. За прекращение полномочий В.Пацкана проголосовали 279 народных депутатов.
Напомним, Комитет по вопросам бюджета направил Верховной Раде Украины решения о результатах проведенных мероприятий повторного конкурса для назначения нового состава Счетной палаты вместе с выводами по каждому кандидату и рекомендовал на должности членов Счетной палаты 23 кандидатов.