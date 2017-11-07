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ВР прийняла за основу законопроект щодо посилення протидії торгівлі людьми

ВР прийняла за основу законопроект щодо посилення протидії торгівлі людьми

Київ • УНН

 • 9596 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб. За відповідне рішення проголосували 232 депутати, передає УНН.

Законопроектом передбачається удосконалити державну політику з питань протидії торгівлі людьми, що дозволить покращити якість надання послуг та допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Проектом передбачається привести у відповідність визначення "торгівля людьми" до положень Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Законопроектом, зокрема, пропонується розширити коло суб’єктів Національного механізму взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Крім того, пропонується уточнити перелік загальних повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема стосовно здійснення ними заходів щодо добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми; щодо примусового видворення та реадмісії з України іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми; щодо убезпечення жінок, дівчат, чоловіків і хлопців з інвалідністю від сексуального насильства та експлуатації.

Також вирішується питання щодо надання повноваження Раді міністрів АРК та органам місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми; розширити мережу закладів, які надаватимуть допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми; удосконалити процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон про посилення гарантій безпеки дітей.

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